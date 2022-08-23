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Россияне стали раскупать туры в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В апреле количество прибытий из России в Узбекистан составило 29 тысяч, а в июне в более чем в два раза больше — 61 тысяча. Об этом 22 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Количество поездок россиян в страну с каждым месяцем сильно растет. Так, за 4 месяца объем за четыре месяца превысил число визитов в страну за весь 2021 год (190 тысяч).

Согласно источнику, причинами такого наплыва российских туристов стали: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены на товары и услуги и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.

Помимо этого, среди россиян стало увеличиваться число желающих посетить Узбекистан на более долгий срок.

Также старые предпочтения граждан России не изменились. Их по-прежнему интересуют экскурсионные поездки в Бухару и Самарканд.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) — это некоммерческое объединение, защищающая интересы туроператоров, в которую входит 31 компаний туроператоров. Она отстаивает своих участников и оказывает правовую и информационную поддержку. Также ассоциация обеспечивает более 90% турпотока из России.

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