МИД Казахстана выразил послу Украины протест из-за слов об «убийстве русских»

Петр Врублевский (слева) и заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев

CentralAsia (KZ) - МИД Казахстана выразил протест украинскому послу в республике Петру Врублевскому из-за его недавнего высказывания о том, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских. Дипломат был вызван в казахстанское внешнеполитическое ведомство для встречи с замминистра иностранных дел республики Ермухамбетом Конуспаевым.

«Казахстанская сторона выразила свою позицию, что подобные заявления неуместны и неудобны для деятельности посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружественным отношениям между государствами»,— говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Ранее в соцсетях был опубликован фрагмент интервью Врублевского, в котором он говорит, что чем больше украинская армия убьет русских сейчас, тем меньше их придется убивать следующим поколениям украинцев. Вчера, 22 августа, в Следственном комитете России пообещали дать оценку словам дипломата.

Слова Врублевского также осудили в Ассамблее народа Казахстана, а Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить дипломата персоной нон грата.

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