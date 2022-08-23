В России за сутки выявили 30,9 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 30 967 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 августа передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 181 371.

Днем ранее число выявленных случаев составило 33 061.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (10 249), в Петербурге (4412) и Московской области (1968). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), Магаданской области (5 случаев) и в Ингушетии (15 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4063. За этот же период 30869 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 181 371.

За сутки умерли 69 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 686 человек.