Талибан сформирует отдел по проведению реформ для женщин

CentralAsia (CA) - В афганском Министерстве по распространению добродетели и предотвращению порока создадут отдел для женщин, сообщает TOLO News.

Министерство было создано после прихода к власти в Афганистане «Талибана».

Новый отдел будет заниматься проведением реформ для женщин, заявил представитель министерства Мохаммад Садик Акиф. Сколько человек будет в новом отделе и когда планируется закончить его формирование, он не уточнил.

Акиф также представил отчет о деятельности министерства. За год оно получило около 2 тыс. жалоб, из которых «многие были рассмотрены». В итоге было уволено более 900 человек. Лишиться работы можно, в частности, за бритье бороды или употребление наркотиков.

После прихода талибов к власти вернули отрубание рук и смертные казни, запретили мужчинам брить бороды. Женщин обязали носить бурки, им частично ограничивали доступ к работе и запретили летать на самолетах без сопровождения мужчин. Талибы запретили бездоказательно критиковать чиновников. В афганском правительстве также функционирует так называемое Министерство одобрения поощряемого и предотвращения порицаемого, оно регулирует контент в интернете и на телевидении.