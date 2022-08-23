Министр обороны Индии примет участие в саммите ШОС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Узбекистан с трехдневным визитом, в ходе которого примет участие в совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает The Times of India.

Сам Сингх анонсировал в Twitter двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым, назвав его «Генералом Низамовичем» — по отчеству.

Минобороны Индии также сообщило, что на полях совещания запланированы встречи Сингха с министрами обороны «некоторых других стран-членов ШОС», на которых будут обсуждаться «двусторонние вопросы и вопросы, представляющие взаимный интерес».

В совещании примут участие министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Ожидается, что на совещании министров обороны ШОС будут обсуждаться вызовы региональной безопасности, в том числе ситуация на Украине и в Афганистане.

Как сообщалось ранее, в сентябре в Самарканде запланирован саммит ШОС, на котором возможно встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад.