С 1 сентября учебные заведения Туркменистана возобновят работу в стандартном режиме

CentralAsia (TM) - С началом нового учебного года все школы, вузы и профшколы Туркменистана впервые за два года вернутся в свой обычный режим работы, который был до принятия специальных мер по предотвращению проникновения в страну инфекционных заболеваний. Об этом сообщает издание orient.tm.

Переход к привычному режиму и расписанию занятий облегчит работу для педагогов, ведь теперь посменное обучение будет отменено.

Как отмечает источник, ссылаясь на мнения педагогов, два года ограничений не стали для учителей испытанием.

Вместе с тем все педагоги высказались положительно о том, что с переходом к прежнему формату обучения преподаватели будут располагать достаточным временем для разъяснения темы урока и проверки знаний учащихся по предмету.