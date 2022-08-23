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С 1 сентября учебные заведения Туркменистана возобновят работу в стандартном режиме

CentralAsia (TM) -  С началом нового учебного года все школы, вузы и профшколы Туркменистана впервые за два года вернутся в свой обычный режим работы, который был до принятия специальных мер по предотвращению проникновения в страну инфекционных заболеваний. Об этом сообщает издание orient.tm.

Переход к привычному режиму и расписанию занятий облегчит работу для педагогов, ведь теперь посменное обучение будет отменено.

Как отмечает источник, ссылаясь на мнения педагогов, два года ограничений не стали для учителей испытанием.

Вместе с тем все педагоги высказались положительно о том, что с переходом к прежнему формату обучения преподаватели будут располагать достаточным временем для разъяснения темы урока и проверки знаний учащихся по предмету.

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