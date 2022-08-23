Путин обсудил с Рахмоном саммит ШОС

CentralAsia (TJ) - В ходе сегодняшнего телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном российско-таджикистанские отношения и тематику предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится на сайте Кремля.

Аналогичные вопросы Путин обсуждал вчера, 22 августа, с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ожидается, что в саммите ШОС, который пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде, примут участие все лидеры стран организации, а именно Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Вступить в организацию также намерены Иран и Белоруссия.

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