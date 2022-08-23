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США поставляют некоторое оружие Украине тайно, - Politico
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты Америки поставляют некоторое вооружения Украине не публично. Слухи об этом ходят в Вашингтоне и они «только растут, а не угасают». Об этом пишет Politico.

Как пример издание приводит противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых особо не распространялись. О том, что США их поставили тайно в Украину заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона, пишет Politico.

Также издание предполагает, что США могли передать Украине ракеты ATACMS. Это объяснило бы удар по авиабазе в Крыму под Саками, «так как у Украины нет ракет такой дальности».

При этом издание пишет, что «все это предположения». «Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия в Украину».

Вместе с тем, Politico ознакомилось с данными, которые администрация США направила в Конгресс. В нем приводится перечень вооружений, поставляемых в Киеву в рамках последнего пакета военной помощи. В документе говорится, что поставки Украине «не ограничиваются» тем, что перечислено в списке, пишет издание.

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