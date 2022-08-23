Выехавшим из Туркменистана этническим казахам грозят депортацией, - СМИ

CentralAsia (TM) - Этнические казахи, которые выехали в Казахстан из Туркменистана, собрались у здания отдела занятости и социальных программ Мангистауской области с просьбой дать им возможность жить и работать в регионе, а не отправлять насильно в северные области РК. Об этом сообщает издание «Лада».

По словам десятков собравшихся человек, казахстанские власти не разрешают зарегистрироваться на территории Мангистауской области и угрожают депортацией, если они не уедут в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Абайскую области.

«В Мангистаускую область нас пригласили наши родственники. В Акмолинской, Павлодарской областях у нас никого нет. Здесь есть пожилые люди, которые приехали жить к детям. Есть и другие ситуации: например, дочь переехала сюда, чтобы смотреть за больным отцом. В Туркменистане у нас все было хорошо, была работа, школа, но казахов оставалось мало, поэтому мы решили вернуться на историческую родину. От государства нам ничего не надо. Нам полагается квота в виде единоразовой выплаты в размере 214 тысяч тенге. Но мы готовы отказаться от нее, главное, чтобы нам дали возможность остаться в Мангистау. Так мы воссоединимся с нашими родными», – цитирует издание приехавших на историческую родину казахов.

«Когда мы за 50 долларов обращались в казахское консульство в Ашхабаде, нам сказали, поставим печать, якобы место прибытия – Павлодарская область. Тогда консул сказал, что это ничего не значит, главное – пересечь границу. Получается, нас ввели в заблуждение. Если бы нам изначально сказали, что в Мангистау нельзя остаться, мы бы не продавали имущество и продолжили жить и работать в Туркменистане. Нас оттуда никто не выгонял, наоборот, нас хорошо проводили, пожелали удачи. Поддержали в желании вернуться на родину», – говорят собравшиеся.

Ситуация с приезжающими к Казахстан этническими казахами обострилась после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область.

Кандасы – иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживающие на момент приобретения суверенитета РК за ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания.

«Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия», – сказал Токаев на состоявшемся 14 июля заседании правительства.