экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российский блогер Илья Варламов выпустил ролик о жизни цыган в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Блогер Илья Варламов выпустил новый ролик, посвященный жизни люли. Для этого он отправился в Ташкент.

«Они — цыгане из загадочного племени люли, о происхождении которого ходят мифы, но нет достоверной информации», — говорится в описании к видео.

На протяжении выпуска Илья Варламов рассказывает, как живут люли. В том числе, поднимается тема насилия над женщинами, упоминаются существующие мифы и стереотипы.

«Я съездил в Ташкент, чтобы посмотреть, как живет этот цыганский народ, показать вам цыганскую свадьбу и цыганское кладбище», — отметил блогер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Стало ясно, что экс-президент Баттулга Халтмаа будет привлечен к ответственности
  • ISW: Российские войска наносят наземные атаки в Донецке и Авдеевке (карта военных действий в Украине)
  • Путин обсудил с Рахмоном саммит ШОС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com