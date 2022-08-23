Российский блогер Илья Варламов выпустил ролик о жизни цыган в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Блогер Илья Варламов выпустил новый ролик, посвященный жизни люли. Для этого он отправился в Ташкент.

«Они — цыгане из загадочного племени люли, о происхождении которого ходят мифы, но нет достоверной информации», — говорится в описании к видео.

На протяжении выпуска Илья Варламов рассказывает, как живут люли. В том числе, поднимается тема насилия над женщинами, упоминаются существующие мифы и стереотипы.

«Я съездил в Ташкент, чтобы посмотреть, как живет этот цыганский народ, показать вам цыганскую свадьбу и цыганское кладбище», — отметил блогер.