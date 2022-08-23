экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате инцидента на узбекско-афганской границе погибли двое граждан Афганистана, - МИД РУз
Предыстория: Граждане Афганистана незаконно перебрались на узбекский остров на Амударье, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Двое погибли, шестеро нарушителей получили ранения в результате инцидента на узбекско-афганской границе, сообщила 23 августа пресс-служба МИД Узбекистана.

Уполномоченные представители спецслужб Афганистана и Узбекистана провели переговоры по сложившейся ситуации на государственной границе двух стран, сообщили в МИД РУз.

Как отмечается, «в ходе встречи стороны признали, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности на территории острова Арал Пайгамбар».

В настоящее время проводится расследование инцидента.

«Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину», — говорится в сообщении МИД.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.

Ранее сообщалось, что 21 августа 24 гражданина Афганистана незаконно пересекли узбекскую границу и прибыли на остров Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области для сбора корня солодки. Нарушители были задержаны пограничниками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Президент Узбекистана направил соболезнования главе Кыргызстана в связи с гибелью кыргызстанцев в ДТП
  • Россияне стали раскупать туры в Узбекистан
  • Состоялся монголо-японский бизнес-форум


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com