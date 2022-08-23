В результате инцидента на узбекско-афганской границе погибли двое граждан Афганистана, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) - Двое погибли, шестеро нарушителей получили ранения в результате инцидента на узбекско-афганской границе, сообщила 23 августа пресс-служба МИД Узбекистана.

Уполномоченные представители спецслужб Афганистана и Узбекистана провели переговоры по сложившейся ситуации на государственной границе двух стран, сообщили в МИД РУз.

Как отмечается, «в ходе встречи стороны признали, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности на территории острова Арал Пайгамбар».

В настоящее время проводится расследование инцидента.

«Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину», — говорится в сообщении МИД.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.

Ранее сообщалось, что 21 августа 24 гражданина Афганистана незаконно пересекли узбекскую границу и прибыли на остров Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области для сбора корня солодки. Нарушители были задержаны пограничниками.