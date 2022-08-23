Президенты Узбекистана и Азербайджана обсудили развитие стратегического партнерства

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, главы стран рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Взаимный товарооборот в 2022 году вырос на 70%. Начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда.

Главы государств выступили за дальнейшее наращивание практического взаимодействия. В этом контексте отмечена важность проведения этой осенью Форума регионов и выставки промышленного потенциала двух стран.

Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке. Рассмотрены график и повестка предстоящих многосторонних встреч, в том числе предстоящих саммитов Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств в Самарканде.