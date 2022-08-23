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Министры обороны Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте

CentralAsia (KZ) -  Глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим узбекским коллегой генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым в рамках Совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает «Деловой Казахстан».

В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Министры обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.

Стороны высоко оценили уровень взаимодействия между странами, как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур с СНГ и ШОС.

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