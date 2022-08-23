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Президент Узбекистана открыл Международный туристический центр в Самаркандской области

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев вечером 23 августа торжественно открыл Международный туристический центр в Самаркандской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Этот многопрофильный центр, обслуживающий 2 миллиона туристов в год, включает в себя комплекс «Вечный город», конгресс-холл, 8 современных отелей, амфитеатр и многие другие объекты. К разработке проекта центра была привлечена международная команда опытных архитекторов и инженеров. В строительстве принимали активное участие высококвалифицированные инженеры и техники из таких стран, как Турция, Великобритания, Италия.

«Впереди нас ждут большие даты, крупные политические и культурно-просветительские события. Все ближе и ближе 31-я годовщина независимости нашей страны. В ближайшие месяцы в Самарканде пройдут престижные международные мероприятия, такие как саммит Шанхайской организации сотрудничества и встреча лидеров стран-членов Организации тюркских государств. В следующем году в нашем древнем городе пройдет ежегодное заседание Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития и Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации», - отметил Мирзиеев.

В завершение своего выступления президент выразил признательность всем строителям и специалистам, предпринимателям и официальным организациям, зарубежным партнёрам, самаркандцам, и всему многонациональному народу, работавшим над реализацией строек, коренным образом изменивших образ Самарканда.

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