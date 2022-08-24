Монголо-турецкие археологи нашли тюркская надпись Ильтерис-кагана

CentralAsia (MNG) - Надпись была найдена в ходе совместной научной археологической экспедиции Монгольского археологического института и Международной Тюркской академии в долине реки Номгон.

Комплекс памятников и новая надпись Илтерис Кутлуг-кагана были обнаружены в Хангай в монгольском районе Өтугэн — важное открытие в области тюркологии.

«Мы нашли памятник, установленный во имя Илтериш-кагана, тестя нашего предка Барсбек-кагана, основателя Тюркского каганата, при содействии Монгольского археологического института и Международной Тюркской академии», говорится в заявлении Международной Тюркской академии.

Надпись написана на тюркском и согдийском языках.

«Подробная информация будет объявлена завтра в пресс-центре в Улан-Баторе», — заявил президент Турецкой академии Дархан Кидирали в своем аккаунте в социальной сети во вторник.

Kültekin ve Bilge Kağanın babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın Anıt Kompleksi ve yazıtı bulundu.



Detaylı bilgini yarın Ulanbator’da yapılacak olan basın toplantısında duyuralacak. pic.twitter.com/zUTXEAIv03 — Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı TDAV (@tdavresmi) August 23, 2022

Ильтерис-каган (личное имя — Кутлуг) — каган Восточно-тюркского каганата с 682 по 693 год. В 682—687 восточные тюрки во главе с Кутлугом одержали победу в гражданской войне против Китая и заново воссоздали своё государство, которое историки обычно обозначают как «Второй тюркский каганат». Как отмечается в письменах Кюль-тегина, Кутлугу было нелегко укрепить своё государство. Он совершил 47 походов против Китая и других внешних врагов. В 20-ти из них тюркская армия одержала победы. Отец Кутлуга Ашина также возглавлял своё племя в походах. Кутлуг был удостоен титула «Эльтериш бильге каган», что означает «Мудрый правитель, объединивший свой народ».

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