Евросоюз продлевает бюджетную поддержку Монголии до 2025 года

CentralAsia (MNG) - Посол Европейского Союза в Монголии г-жа Аксель Никез и министр финансов Б.Жавхлан укрепили партнерские отношения между Европейским Союзом и Монголией.

Они подписали документ, поддерживающий политику правительства в области реформы занятости и прозрачности государственных финансов.

«Партнерство Европейского Союза с Монголией очень сильное: мы поддерживаем реформы занятости, повышение квалификации и в то же время способствуем повышению прозрачности государственных финансов. Мы адаптировали наши показатели и сроки, чтобы отразить социально-экономические обстоятельства, созданные пандемией, и нестабильные международные условия. Это наглядная демонстрация приверженности Европейского Союза монгольским гражданам. Я рада, что наше вмешательство соответствует политике Монголии», — сказала посол Европейского Союза в Монголии, г-жа Аксель Никез.

В ходе встречи министр финансов Б.Жавхлан выразил благодарность Европейскому Союзу за грант поддержки бюджета в трудные времена пандемии COVID-19, поскольку мы все смягчаем требования в соответствии с соглашением о финансировании и продлеваем срок на один год, что дает дополнительное время для достижения согласованных результатов.

Подписанный документ является дополнением к Соглашению о финансировании в размере 43 млн евро по программе «Бюджетная поддержка реформы занятости в Монголии», которое продлевает срок действия Программы до конца 2025 года.

С момента подписания Соглашения о финансировании в размере 43 млн евро в мае 2020 года Европейский союз предоставил правительству Монголии прямые трансферты в размере 22,2 млн евро на поддержку бюджета (безвозвратные гранты). Подписанный сегодня контракт продлевает действие Программы бюджетной поддержки еще на один год. Это дает правительству достаточно времени для достижения согласованных результатов. Ожидается, что к концу 2022 года в рамках Программы будет выделено дополнительно 6,6 млн евро при условии соблюдения всех критериев и целевых показателей.

Чтобы поддержать усилия правительства в области управления государственными финансами и реформ в области занятости, Европейский Союз начал дополнительную помощь Программе с проектом на 7,4 млн евро, реализуемым агентствами ООН (ПРООН во главе, ФАО, МОТ) вместе с отраслевые министерства.

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