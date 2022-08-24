Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ примет участие в государственных похоронах Синдзо Абэ

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября.

Синдзо Абэ умер 8 июля в возрасте 67 лет. Во время выступления в городе Нара на юге Японии ему дважды выстрелили из ружья в спину. Политик скончался в больнице спустя несколько часов. Правительство Японии утвердило решение провести 27 сентября церемонию государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля. Церемония пройдет на арене Будокан (Зал боевых искусств) в Токио, неподалеку от Императорского дворца.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с представителями во главе с Хаяси Мотоо, членом Палаты представителей парламента Японии.

Премьер-министр поблагодарил членов Палаты представителей парламента Японии за посещение Монголии в составе большой группы в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил, что сотрудничество между парламентами двух стран внесло ценный вклад в развитие и расширение монголо-японских отношений до нынешнего уровня. Премьер-министр подчеркнул важность совместной реализации новых проектов и программ и дальнейшего расширения сотрудничества в ближайшие 50 лет.

Премьер-министр выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Абэ Синдзо, бывшего премьер-министра Японии и друга Монголии. Эту новость он получил во время посещения в Сингапуре. Он сказал, что Монголия и народ Монголии навсегда запомнят вклад и заслуги Синдзо Абэ в монголо-японских отношениях.

Он отметил, что он примет участие в государственных похоронах Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября, от имени правительства Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения