В Монголии состоится международный форум «Изменение климата для молодежи»

CentralAsia (MNG) - Изменение климата стало одной из самых насущных проблем, стоящих перед миром. Это вызывает резкое повышение температуры, таяние ледников и ледяных шапок, повышение уровня моря и увеличение частоты стихийных бедствий.

Монголия неизбежно считается одной из самых уязвимых стран к изменению климата в силу своего географического положения, климатических условий, структуры отраслей экономики, образа жизни населения. Последствия изменения климата усугубляют риски и давление на отрасли экономики, которые в значительной степени зависят от окружающей среды и климата, и имеют прямое влияние на увеличение деградации почв и пастбищ, лесных пожаров, вредителей, а также на частоту, интенсивность и освещение природных и климатических бедствий.

В целях расширения участия детей и молодежи в борьбе с изменением климата и смягчении его негативных последствий Министерство окружающей среды и туризма организует 23-24 августа в Улан-Баторе международный форум «Изменение климата для молодежи» в сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, Монгольским детским советом, Монгольским обществом Красного Креста, ООО «Оюу-Толгой», «Caritas Czech», «World Vision» и НПО «People in Need» по инициативе президента Монголии.

В ходе форума были представлены презентации на темы «Изменение климата в Монголии», «Изменение климата и участие молодежи», «Приверженность и вклад Монголии» и «Национальное движение «Один миллиард деревьев». Участники также организовали дискуссии на темы «Глобальное потепление, выбросы парниковых газов», «Опустынивание и засуха», «Стихийные бедствия», «Нехватка воды» и «Загрязнение окружающей среды», обмен мнениями, представление инновационных идей и передового опыта.

По итогам конференции будут определены рамки участия и сотрудничества заинтересованных сторон, детей и молодежи в реализации мероприятий по снижению изменения климата и выбросов парниковых газов, а также создание отделения для детей и молодежи по борьбе с изменением климата. при Министерстве образования и культуры. Кроме того, изучая положительный опыт международных детей и молодежи в ответ на изменение климата и создавая новые возможности для сотрудничества, участники выступят с совместными инициативами по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, разработают рекомендации и представят их лицам, принимающим решения.

Международный форум имеет большое значение для обеспечения участия детей и молодежи в 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (UNCCD), которая пройдет в Монголии в 2026 году.

280 участников из монгольских аймаков Ховд, Хэнтий, Булган, Төв, Өмнөговь, Өвөрхангай, Дорноговь, Орхон, Дархан-Уул и столицы, а также из США, Германии, Южной Кореи, Китая, Бангладеш, Малайзии, и Филиппины принимают участие в форуме.

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