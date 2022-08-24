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У.Хурэлсух принял исполнительного директора международной организации The Nature Conservancy Дженнифер Моррис

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил благодарность за ее вклад в Гоби и оценку экологического района месторождения, исследования по определению территорий, нуждающихся в защите, а также профессиональные советы и помощь, необходимые для особой защиты.

Г-жа Дженнифер Моррис, исполнительный директор The Nature Conservancy, рассказала об инициативах, достижениях и успехах Монголии в решении проблем, вызванных изменением климата, опустыниванием и утратой биоразнообразия.

Г-жа Дженнифер Моррис дала информацию о возможности реализации «Программы устойчивого финансирования охраны природы» в Монголии, которая была успешно реализована в рамках «Партнерства Земли» в Канаде, Коста-Рике, Бразилии, Бутане и Перу благодаря «выносливости» совместных усилий «De Neche Conservancy», WWF, PEW Charity и ZomaLab.

Эта программа направлена ​​на то, чтобы помочь Монголии выполнить свои обязательства и цели устойчивого развития в соответствии с Конвенцией об изменении климата и биологическом разнообразии.

Президент Монголии выразил поддержку предложению о реализации вышеуказанной программы и обнародовании достигнутых результатов на международном уровне.

The Nature Conservancy — это глобальная экологическая некоммерческая организация, работающая над созданием мира, в котором люди и природа могут процветать.

The Nature Conservancy (TNC), основанная в США в 1951 г., превратилась в одну из самых эффективных и широкомасштабных экологических организаций в мире. Благодаря более чем миллиону членов и самоотверженным усилиям нашего разнообразного персонала и более 400 ученых мы влияем на охрану природы в 76 странах и территориях: 37 путем непосредственного воздействия на охрану природы и 39 через партнеров.

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