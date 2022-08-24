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В Монголии действуют 670 компаний с японскими инвестициями

CentralAsia (MNG) -  Политическая поддержка правительств обеих стран важна для дальнейшего увеличения инвестиций.

Вчера в Министерстве иностранных дел прошел симпозиум «Их Хуралдай», посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

На открытии симпозиума с приветственными словами выступили министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, член Палаты представителей Японии и глава группы японо-монгольской дружбы в Палате Хаяси Мотоо.

Организованы презентации и дискуссии на следующие темы: «Японо-монгольское сотрудничество», «Прошлое и будущее отношений между членами парламента», «История дипломатических отношений между Японией и Монголией», «Современное состояние экономических отношений и потенциал развития», «Современное состояние и перспективы гражданских правоотношений, пути активизации» и «Поддержка взаимопонимания среди молодежи».

По инициативе монголо-японских организаций дружбы и сотрудничества симпозиум «Их Хуралдай» проводится в Монголии уже в третий раз.

На симпозиуме генеральный секретарь Монгольской торгово-промышленной палаты С. Баясгалан представила современное состояние монголо-японских экономических отношений.

По состоянию на 2020 год работает 670 компаний с японскими инвестициями. С момента реализации Соглашения об экономическом партнерстве (СЭП) в 2016 году около 100 компаний инвестировали в нашу страну. 45 процентов от общего объема инвестиций было направлено в сектор торговли и общественного питания, а 14 процентов — в сектор строительства. Кроме того, с момента реализации соглашения количество сертификатов происхождения, выданных на продукцию, экспортируемую в Японию, неуклонно росло, и в 2019 году оно было максимальным, увеличившись на 98 процентов по сравнению с 2016 годом.

Соглашение об экономическом партнерстве не принесло ожидаемых обеими странами результатов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, но в будущем, «чтобы сделать Соглашение об экономическом партнерстве более эффективным и увеличить инвестиции, политическая поддержка правительств обе страны нужны, - сказала она.

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