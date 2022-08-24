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Состоялся саммит по торгово-правовому сотрудничеству «Пояс и путь»

CentralAsia (MNG) -  Во время 6-й Международной выставки «Шелковый путь» Международная организация по предотвращению и разрешению торговых споров, Китайский комитет содействия международной торговле и Народное правительство провинции Шаньси совместно провели в Сиане саммит по торгово-правовому сотрудничеству «Пояс и путь».

Лю Цянь, член Постоянного комитета провинциального комитета партии Шаньси и секретарь политико-правового комитета провинциального комитета партии, Кэ Ляндун, вице-президент Всекитайского комитета содействия международной торговле, и Чжан Юэцзяо, председатель Международного Организация по предотвращению и разрешению торговых споров, присутствовали на встрече, участвовали и выступали на церемонии открытия саммита.

Председатель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Т. Дуурэн принял участие в мероприятии в режиме онлайн и выступил с речью о спорах и трудностях в торговле между двумя странами и выразил свою позицию.

Саммит по торгово-правовому сотрудничеству в области «Пояс и путь» соберет ученых-правоведов, бизнес-организации, суды, арбитраж и специалистов в области права интеллектуальной собственности, чтобы создать платформу высокого уровня для международного обмена информацией о торговом праве «Пояса и пути». и обмена, и по этому поводу была проведена церемония открытия обучения посредников Международного офиса посредничества (станция Сиань, Китай), а также была представлена ​​​​демонстрационная площадка юридических услуг в области международной торговли «Пояса и пути».

Во встрече в зале приняли участие более 200 гостей из стран и регионов вдоль «Пояса и пути» и представители предприятий и секторов торговли, а через электронную площадку во встрече приняли участие более 165 000 представителей других стран.

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