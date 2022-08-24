Важно укреплять дружественную молодежи демократию в Монголии

CentralAsia (MNG) - 8-й Ежегодный Форум Гражданского Общества был успешно проведен в Улан-Баторе. В этом году форум был организован 19 августа в рамках проекта «All for YOUth, YOUth for all», софинансируемого Европейским Союзом.

Молодежь составляет самую большую демографическую группу в Монголии, насчитывающую более миллиона человек в возрасте от 15 до 34 лет. Активное участие молодежи является ключевым элементом демократического общества. Поэтому Форум подчеркнул необходимость увеличения активного участия молодежи в консультациях и процессах принятия решений в стране, что является ключом к укреплению нашей демократии.

«Мы хотели бы, чтобы монгольские организации гражданского общества, значительную часть которых составляет молодежь, стали ключевыми действующими лицами в поддержании верховенства закона и прав человека. Они также играют ключевую роль в продвижении прозрачности и подотчетности. Активное гражданское участие молодежи имеет решающее значение для укрепления демократии во всем мире. В такой демократической системе, как Монголия, гражданское общество может изменить ситуацию, усилив внутреннюю подотчетность на местном и национальном уровнях и усилив систему сдержек и противовесов. Молодежь – это будущее, и молодые люди должны иметь возможность участвовать в демократическом процессе. Это важный компонент проекта «All for YOUth, YOUth for all», который является частью наших усилий по поддержке и укреплению организаций гражданского общества, особенно молодежных», — сказала г-жа Аксель Никез, посол Европейского Союза в Монголии, во время форума.

Обсуждения 8-го Ежегодного молодежного форума гражданского общества вращались вокруг укрепления дружественной молодежи демократии, которая включала две основные темы: «Объединение ценностей для укрепления дружественной молодежи демократии» и «Укрепление молодежных движений». Молодым участникам форума было интересно рассказать о молодежных движениях и волонтерстве в Монголии на последней панельной дискуссии.

Более 120 участников посетили форум лично, а инклюзивный форум также позволил участникам удаленно присоединиться через онлайн-платформу и вести прямую трансляцию мероприятия через страницу Монгольского молодежного совета в Facebook.

Рекомендации и концептуальные записки, подготовленные на форуме, были отправлены в Агентство по развитию семьи, детей и молодежи для обсуждения дальнейших инициатив и решений с лицами, принимающими решения.

«All for YOUth, YOUth for all» совместно финансируется Европейским Союзом и реализуется МНПО «Caritas Czech Republic» в сотрудничестве с НПО «Центр гражданского образования» и Молодежным советом Монголии. Проект активен с 2020 года и направлен на расширение возможностей молодых и молодежных организаций гражданского общества для участия в развитии и принятии решений в Монголии.

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