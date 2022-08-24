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Б. Батдаваа был избран председателем заседания ЭСКАТО сроком на два года
председатель Национального статистического комитета Монголии Б. Батдаваа
председатель Национального статистического комитета Монголии Б. Батдаваа

CentralAsia (MNG) -  VIII заседание Статистического комитета Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана проходит 23-25 ​​августа в Бангкоке, Таиланд.

В ходе собрания председатель Национального статистического комитета Монголии Б. Батдаваа был избран председателем заседания сроком на два года.

От имени нашей страны Национальный статистический комитет поделится со странами региона опытом сбора и обработки данных с использованием метода CATI, инновационного метода сбора данных во время пандемии. Кроме того, планируется представить мероприятия, реализуемые в Монголии в области усиления «Управления данными».

Заседание Статистического комитета Азиатско-Тихоокеанского региона Организации Объединенных Наций проводится раз в два года, в нем принимают участие представители более 50 стран региона.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) — это центр внешних связей, распространяющий свежие новости и информацию о деятельности ЭСКАТО среди широкой общественности через региональные и международные средства массовой информации, веб-сайт ЭСКАТО и библиотеку.

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), созданной в 1947 году, поручено заниматься экономическими и социальными проблемами данного региона. ЭСКАТО предоставляет разнообразную техническую помощь, уделяя основное внимание непосредственному консультированию правительств, подготовке кадров и обобщению регионального опыта и информации путем совещаний, публикаций и организации межнациональных сетей связи. Комиссия проводит в жизнь программы и проекты стимулирования роста, улучшения социально-экономических условий и содействия созданию основ современного общества. Под ее эгидой работают три учебных и исследовательских учреждения, занимающиеся вопросами сельскохозяйственного развития, статистики и передачи технологии. Среди новых первоочередных проблем — содействие межрегиональной торговле и инвестициям, передача технологии, приватизация и предпринимательство, охрана окружающей среды, урбанизация, сокращение нищеты, борьба со злоупотреблением наркотиками, народонаселение, социальное развитие и миграция рабочей силы.

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