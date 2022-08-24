Зеленский прокомментировал смерть российской журналистки Дарьи Дугиной

CentralAsia (CA) - Украина не замешана в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита «Крымская платформа».

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ утверждает, что взрывчатку установила гражданка Украины Наталья Вовк, после этого она якобы скрылась в Эстонии. По версии ФСБ, организаторами убийства были украинские спецслужбы. Украина уже отрицала причастность к происшедшему. В Эстонии сообщали, что не получали от России официального запроса данных о пересечении границы Вовк.