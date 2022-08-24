В Казахстане снова растет заболеваемость коронавирусом - 668 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 328.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 146;
в Акмолинской области – 76;
в Карагандинской области – 69;
в ЗКО – 68;
в Костанайской области – 54;
в СКО – 41;
в городе Алматы – 39;
в Павлодарской области – 35;
в Мангистауской области – 27;
в ВКО – 21;
в Атырауской области – 19;
в Актюбинской области – 17;
в Жетысуской области – 17;
в Улытауской области – 13;
в Кызылординской области – 8;
в Алматинской области – 7;
в Абайской области — 5;
в Туркестанской области – 3;
в городе Шымкент – 2;
в Жамбылской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.
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