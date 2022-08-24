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В Казахстане снова растет заболеваемость коронавирусом - 668 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 328.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 146;

в Акмолинской области – 76;

в Карагандинской области – 69;

в ЗКО – 68;

в Костанайской области – 54;

в СКО – 41;

в городе Алматы – 39;

в Павлодарской области – 35;

в Мангистауской области – 27;

в ВКО – 21;

в Атырауской области – 19;

в Актюбинской области – 17;

в Жетысуской области – 17;

в Улытауской области – 13;

в Кызылординской области – 8;

в Алматинской области – 7;

в Абайской области — 5;

в Туркестанской области – 3;

в городе Шымкент – 2;

в Жамбылской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.

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Коронавирус в Казахстане
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