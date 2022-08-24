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Пакистан введет специальные визы для водителей из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Пакистан и Афганистан на взаимной основе вводят специальные визы для водителей грузовиков. К программе может присоединиться и Узбекистан, сообщает издание Pakistan Today.

Пакистанский министр торговли Навид Камар сообщил, что новые визы сроком действия на 6 месяцев позволят дальнобойщикам двух стран беспрепятственно пересекать границу и доставлять товары.

Ожидается, что специальный визовый режим будет доступен и водителям Узбекистана. Для этого будет подписано соглашение между тремя странами.

Министр отметил, что у Центральной Азии большой потенциал для экспорта — благодаря этому сократится их зависимость от экспортных рынков Ближнего Востока, ЕС и США. Правительство страны намерено превратить Пакистан торговый, транзитный и транспортный узел для связи Афганистана с другими странами.

Исламская республика уже подписала соглашение о транзитной торговле с Узбекистаном. По словам министра, сейчас идут переговоры на эту тему с Казахстаном и Кыргызстаном.

В июне дальнобойщики Узбекистана выполнили первую перевозку груза из Пакистана транзитом через Афганистан. Водители за неделю привезли партию мяса из порта Карачи в Ташкент.

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