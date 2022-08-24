Россия и Украина разорвали соглашение об избежании двойного налогообложения

- Азия и мир, экономика
- 9:51, 24 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Украина денонсировала соглашение с Россией, которое позволяло избегать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать случаи уклонения от уплаты налогов. Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года, сообщил Минфин России.
«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника,— с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года»,— говорится в сообщении российского ведомства.
В Минфине добавили, что Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня. Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.
Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной действовало с февраля 1995 года.