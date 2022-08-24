Россия и Украина разорвали соглашение об избежании двойного налогообложения

CentralAsia (CA) - Украина денонсировала соглашение с Россией, которое позволяло избегать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать случаи уклонения от уплаты налогов. Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года, сообщил Минфин России.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника,— с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года»,— говорится в сообщении российского ведомства.

В Минфине добавили, что Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня. Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной действовало с февраля 1995 года.