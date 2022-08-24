экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия и Украина разорвали соглашение об избежании двойного налогообложения

CentralAsia (CA) -  Украина денонсировала соглашение с Россией, которое позволяло избегать двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращать случаи уклонения от уплаты налогов. Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года, сообщил Минфин России.

«Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника,— с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года»,— говорится в сообщении российского ведомства.

В Минфине добавили, что Украина направила ноту о прекращении действия соглашения 8 июня. Россия направила ответное уведомление сегодня, 23 августа.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Украиной действовало с февраля 1995 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • МИД Казахстана выразил послу Украины протест из-за слов об «убийстве русских»
  • Российский блогер Илья Варламов выпустил ролик о жизни цыган в Узбекистане
  • Британские ученые начинают испытания лекарства от оспы обезьян на людях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com