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Украина разорвала соглашение о безопасности энергетических систем с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем России и Украины. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ»,— сообщил Мельничук в своем Telegram-канале.

После начала военных действий в Украине и разрыва российско-украинских дипломатических отношений Украина расторгает заключенные ранее с Россией или Белоруссией международные соглашения. В начале августа кабмин Украины прекратил действие соглашения о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Украины.

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