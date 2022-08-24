Глава МИД Монголии выразил признательность Японии за вклад в развитие страны

симпозиум «Их Хуралдай» монгольских и японских обществ дружбы

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх открыла симпозиум «Их Хуралдай» монгольских и японских обществ дружбы.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем вам, кто пришел на симпозиум «Их Хуралдай», организованный ассоциациями монголо-японской дружбы по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, и пожелать вам с юбилеем!

50 лет назад, 24 февраля 1972 года, официальные отношения и сотрудничество между нашими двумя странами начались с обмена нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Монголия и Японией.

С тех пор на протяжении последних 50 лет отношения и сотрудничество между Монголией и Японией успешно развивались, и сегодня Япония стала нашим третьим по значимости соседом и надежным стратегическим партнером в регионе. Сегодня наши две страны, разделяющие общие ценности, тесно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и на международной и региональной площадках.

С тех пор, как Монголия в начале 1990-х годов выбрала путь демократического развития, у нас есть общие ценности, и из года в год активно развиваются обмен и сотрудничество между правительствами двух стран, дружбой, общественными организациями и народами.

Правительство и народ Японии с самого начала последовательно поддерживали демократическое развитие Монголии. Наша страна получила горячую поддержку японского народа во всех сферах жизни общества и экономики, а дружба, взаимоуважение и взаимопонимание между нашими двумя народами углубились.

Примите мое глубокое уважение и благодарность правительству и народу Японии за их ценный вклад в нынешнее развитие Монголии. Также в этот момент мы воздаем должное бывшему премьер-министру Японии Кайфу Тошики, который первым среди лидеров развитых стран посетил Монголию, призвав мировое сообщество поддержать демократические реформы Монголии. Выражаю глубокую благодарность государственным и общественным деятелям, высокопоставленным дипломатам, народным дипломатам, почетным представителям обществ монголо-японской дружбы, всем, кто создал нынешние монголо-японские отношения, заложил краеугольный камень монголо-японских связи.

Отношения между Монголией и Японией успешно развиваются с 1997 года на уровне всестороннего партнерства, а с 2010 года на уровне стратегического партнерства во всех областях, таких как политика, безопасность, оборона, экономика, культура, образование, спорт и гуманитарная деятельность. Соглашение об экономическом партнерстве, первое соглашение о свободной торговле для Монголии, было подписано в 2016 году и в настоящее время реализуется.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса совершил успешный официальный визит в Монголию, и мы договорились продолжить тесную совместную работу для определения перспектив развития отношений между двумя странами в ближайшие 50 лет и будущего направления стратегического партнерства между Монголией и Япония.

Движение дружбы между Монголией и Японией началось в конце 1950-х годов до установления дипломатических отношений между двумя странами в 1972 году, и мне приятно отметить, что в этот период монгольская и японская общины внесли неоценимый вклад в знакомство друг с другом, во взаимопонимание и сотрудничество.

Итак, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем нашим монгольским и японским друзьям, которые активно участвовали в движении дружбы и творили историю!

Я уверена, что стратегическое партнерство между Монголией и Японией будет способствовать не только развитию и прогрессу наших двух стран, но и региональному миру и сотрудничеству. Мы хотели бы распространить наше благоприятное благословение, чтобы укрепить прошлые достижения в следующие 50 лет и углубить дружбу между народами двух стран!

Уверена, что на сегодняшнем симпозиуме «Их Хуралдай» будет выработано много продуктивных предложений и инициатив, которые будут стимулировать движение дружбы между Монголией и Японией», - выступила министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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