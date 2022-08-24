В Узбекистан прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу

- Узбекистан, политика
- 10:01, 24 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Во вторник вечером, 23 августа, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ташкент. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Узбекистане пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств – участниц членов Шанхайской организации сотрудничества.
В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС, говорится в сообщении российского МИДа.
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