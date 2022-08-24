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Канада вводит санкции против 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите «Крымская платформа» заявил о расширении санкций против российских физических лиц по причине «серьезного нарушения международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Под ограничения попадают одна компания оборонного сектора — «Автоматика» — и 62 россиянина, среди которых замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков и 27 российских губернаторов.

«Сегодня (23 августа) мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора (России), которые причастны к войне России в Украине»,— сказал канадский премьер.

Среди физлиц из санкционного списка:

  • уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;
  • первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков;
  • глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
  • президент концерна «Калашников» Алан Лушников;
  • 27 российских губернаторов, в числе которых главы Брянской области Александр Богомаз, Курской области Роман Старовойт, Калужской области Владислав Шапша, Воронежской области Александр Гусев, Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания в перечне — концерн «Автоматика», входящий в «Ростех».

В конце июня в санкционный список Канады вошли 6 человек и 46 компаний, в конце мая — 22 физлица и 4 компании.

5 августа в ответ на расширение канадских санкций Россия запретила въезд 62 гражданам Канады.

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