Европу накрыла самая сильная за 500 лет засуха

CentralAsia (CA) - Сильная засуха при аномальной жаре создали беспрецедентную нагрузку на уровень воды во всем Евросоюзе, говорится в докладе Объединенного исследовательского центра (JRC) Еврокомиссии. Эксперты не исключают, что нынешняя засуха может оказаться самой сильной в Европе за последние 500 лет.

Окончательные данные в конце сезона подтвердят эту предварительную оценку, отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

Комментируя доклад, член ЕК по инновациям и исследованиям Мария Габриэль, отметила, что водоемы мелеют, интенсивность лесных пожаров растет и сказывается на урожайности.

«Изменение климата, несомненно, с каждым годом все заметнее», - констатировала она.

«Развитие и последствия продолжительной засухи в ЕС подтверждают тревожную ситуацию июля 2022 года: 47% территории Евросоюза все еще находятся в условиях (кризисного) предупреждения, что означает, что осадков выпадает меньше, чем обычно, а влаги в почве не хватает, и 17% территории ЕС находится в состоянии тревожного уведомления, означающего, что растительность и сельскохозяйственные культуры также подвержены негативным последствиям засухи», - процитировала доклад пресс-служба ЕК.

То, что в совокупности 64% территории ЕС находятся в этих кризисных режимах, способствует широкому распространению пожароопасных зон по всему союзу, отмечается в докладе. Нынешние прогнозы урожайности кукурузы на зерно, сои и подсолнечника по Евросоюзу соответственно на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя последних пяти лет, продолжили аналитики.

Серьезный дефицит осадков затронул почти все реки в странах ЕС, сказавшись на речном транспорте и на энергетическом секторе как для производства гидроэлектроэнергии, так и для систем охлаждения других электростанций.

Несколько государств-членов ЕС приняли меры по ограничению использования воды, поскольку водоснабжение в ближайшие недели может оказаться еще более сложным.