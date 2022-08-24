Британские ученые начинают испытания лекарства от оспы обезьян на людях

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CentralAsia (CA) - Ученые из Оксфордского университета в рамках исследования под названием Platinum начнут первые испытания на людях противовирусного средства «Тековиримат», который был изначально разработан для лечения обычной оспы, но может быть эффективен и против оспы передает iNews.

Несмотря на то, что вакцины, разработанные для лечения оспы, могут снизить риск заражения обезьяньей оспой, в настоящее время не существует проверенных терапевтических средств, ускоряющих выздоровление уже больных. В исследовании Platinum будет проверена эффективность и безопасность «Тековиримата», противовирусного препарата, первоначально разработанного для лечения оспы.

«Тековиримат», также известный как Tpoxx, предотвращает выход вируса из инфицированных клеток, останавливая его распространение внутри организма. Ранее в этом году Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) лицензировало его для лечения оспы обезьян на основании многообещающих результатов первоначальных исследований на животных и доказательств безопасности на здоровых людях-добровольцах.

В настоящее время Tpoxx используется для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями оспы обезьян. Однако на сегодняшний день не было проведено клинических испытаний, чтобы подтвердить, может ли лекарство помочь больным обезьяньей оспой.

«Хотя первые данные о «Тековиримате» являются многообещающими, только рандомизированное клиническое исследование обеспечит уровень доказательств, необходимый для уверенного лечения пациентов. Platinum предоставит эти доказательства», - сказал соруководитель исследования, профессор новых инфекций и глобального здравоохранения в Оксфордском университете Питер Хорби.

Для исследования Platinum участники будут случайным образом распределены для получения либо 14-дневного курса 600 миллиграммов «Тековиримата» 2 раза в день, либо соответствующего лечения плацебо.

Чтобы выяснить, помогает ли препарат пациентам быстрее выздоравливать, в исследовании будет оцениваться скорость заживления поражений кожи и слизистых оболочек, а также время, необходимое для того, чтобы мазки из зева и пораженных участков дали отрицательный результат на вирус оспы обезьян.

Исследователи надеются, что в новом исследовании примут участие 500 человек и что результаты будут готовы уже к концу года.

Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией.