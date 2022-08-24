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Из Узбекистана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти более $2 млн (видео)
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы денег в иностранной валюте, передает УзА.

Как сообщается, на пути к узбекско-кыргызской границе были остановлены двое братьев, проживающих в Касансайском районе Наманганской области. В их автомобиле были обнаружены $1,8 млн, спрятанных в трех пакетах.

СГБ РУз продолжила оперативное мероприятие с целью выявления лиц, поставляющих валютные ценности. Так был задержан еще один предприниматель из Касансайского района. В его автомобиле «Malibu» было обнаружено $167,1 тысяч.

В результате оперативных действий удалось пресечь незаконный вывоз $2 млн из Узбекистана.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

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