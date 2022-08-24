Из Узбекистана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти более $2 млн (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 11:23, 24 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы денег в иностранной валюте, передает УзА.
Как сообщается, на пути к узбекско-кыргызской границе были остановлены двое братьев, проживающих в Касансайском районе Наманганской области. В их автомобиле были обнаружены $1,8 млн, спрятанных в трех пакетах.
СГБ РУз продолжила оперативное мероприятие с целью выявления лиц, поставляющих валютные ценности. Так был задержан еще один предприниматель из Касансайского района. В его автомобиле «Malibu» было обнаружено $167,1 тысяч.
В результате оперативных действий удалось пресечь незаконный вывоз $2 млн из Узбекистана.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.