В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

CentralAsia (CA) - Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 25 августа.