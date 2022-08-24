В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
- Азия и мир, погода
- 11:24, 24 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 25 августа.
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