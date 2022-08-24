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В Узбекистане коронавирус за сутки выявили у 19 человек
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 24 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 677. В течение прошедших суток зафиксированы 19 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (14), Республике Каракалпакстан (2), Ташкентской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.

Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

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