В Узбекистане коронавирус за сутки выявили у 19 человек

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CentralAsia (UZ) - На 24 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 677. В течение прошедших суток зафиксированы 19 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (14), Республике Каракалпакстан (2), Ташкентской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.

Минздрав не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.