КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

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CentralAsia (KZ) - Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле Новороссийска идет в сниженном объеме, два из трех выносных причальных устройств остановлено, сообщает пресс-служба КТК.

По данным компании, в августе 2022 года в ходе плановой проверки выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 водолазы обнаружили повреждения оборудования. В частности, в узлах крепления подводных рукавов, которые ведут к плавучим емкостям с воздухом, появились трещины. В КТК подчеркнули, что угрозы населению и экологической системе Черного моря нет, герметичность оборудования сохранена. Тем не менее эксперты рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены плавучих емкостей, что и было сделано. По мнению специалистов, причиной повреждений оборудования КТК стали сильные штормы зимой и весной 2022 года.

Сейчас на терминале КТК действует одно выносное причальное устройство ВПУ-3, заявки грузоотправителей выполняются в сниженном объеме. КТК планирует заменить емкости из имеющихся в резерве, для этой работы уже начали отбор организаций-подрядчиков.

КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием российского и иностранного капитала. Акционеры КТК — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ в лице ПАО «Транснефть», «КТК Компани», казахстанское АО НК «Казмунайгаз», а также структуры Chevron, Mobil, Rosneft-Shell, BG Overseas, Eni и Oryх.

Трубопроводная система КТК включает трубопровод Тенгиз—Новороссийск протяженностью 1,5 тыс. км и морской терминал в акватории Черного моря. По трубопроводам КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений.

В прошлый раз КТК снижал поставки в начале августа. Тогда причиной стали ремонт на трубопроводе и остановка производства нефти на месторождении Кашаган.

В начале июля деятельность оператора была приостановлена на 30 суток из-за экологических нарушений на производственных объектах. Позднее суд заменил приостановку работы КТК на штраф 200 тыс. руб. В марте на морском терминале КТК под Новороссийском произошла крупная техногенная авария. Прокачка нефти тогда возобновилась лишь спустя месяц.

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