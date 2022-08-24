ISW: Украинские войска наносят удары по объектам войск РФ в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 23 на 24 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям (ГЛОК) в Херсонской области.

Выводы института:

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, на северо-западной окраине Донецка и к юго-западу от Донецка.

Российские войска добились ограниченных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области.

Регионы Российской Федерации продолжают повышать единовременные надбавки для призывников и, вероятно, набирают на должности специалистов лиц без военного опыта.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.