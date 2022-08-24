ISW: Украинские войска наносят удары по объектам войск РФ в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:20, 24 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 23 на 24 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям (ГЛОК) в Херсонской области.
Выводы института:
Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, на северо-западной окраине Донецка и к юго-западу от Донецка.
Российские войска добились ограниченных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области.
Регионы Российской Федерации продолжают повышать единовременные надбавки для призывников и, вероятно, набирают на должности специалистов лиц без военного опыта.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.