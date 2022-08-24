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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Баку президента встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

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