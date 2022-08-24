Рижский свободный порт подписал меморандум о сотрудничестве с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) - Рижский свободный порт подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «Узбекистон темир йуллари». Об этом сообщает издание PortNews.

18 августа в рамках визита министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова в Латвию Дирекция Рижского Свободного порта подписала меморандум о сотрудничестве с национальной железнодорожной компанией Узбекистана - Государственной акционерной железнодорожной компанией «Узбекистон темир йуллари», сообщает Рижский свободный порт. Меморандум будет способствовать укреплению и развитию взаимного сотрудничества и информационной поддержки между Рижским портом и Узбекистаном с целью содействия более эффективному использованию транспортного и транзитного потенциала.

Подписав меморандум, стороны обязались укреплять взаимное сотрудничество для обеспечения выгодных и конкурентоспособных условий импортных, экспортных и транзитных грузопотоков между Латвией и Узбекистаном и в обратном направлении, а также обмена информацией о грузопотоках и поддержки развитие международных транспортно-логистических проектов обеих стран.

«Работа Управления Рижского свободного порта направлена ​​на укрепление экономического сотрудничества с партнерами и развитие сотрудничества в сфере обмена информацией, транзита, логистики и грузоперевозок. Мы высоко ценим наших узбекских партнеров и надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество в ближайшее время», — сказал Мартиньш Зиеманис, заместитель генерального директора Рижского свободного порта.

При этом стороны обязались оказывать необходимую поддержку в подготовке, организации и проведении взаимных информационных мероприятий.

Меморандум позволяет Рижскому свободному порту размещать информацию о работе Рижского порта, услугах и их стоимости, условиях сотрудничества и соответствующих потенциальных выгодах на официальном сайте Узбекских железных дорог с целью информирования грузовладельцев и потенциальных клиентов о узбекских сторона.

До сих пор сотрудничество Рижского порта с Узбекистаном в части принимаемых и отправляемых грузов менялось и в большей степени зависело от геополитических условий. В 2021 году из Рижского порта в Узбекистан были отправлены контейнерные грузы – сельскохозяйственные и продовольственные товары, в том числе замороженные продукты, различное оборудование, машины и электроприборы, металлопродукция, фармацевтическая продукция, химические товары. Контейнерные грузы, полученные из Узбекистана, включали пластмассовые изделия, фрукты и орехи, семена, овощи и хлопок.

В начале 2022 года, когда изменилась ситуация на мировых рынках и стали искаться новые логистические маршруты для различных товаров, грузооборот с Узбекистаном в Рижском порту стремительно вырос – из Узбекистана было получено 48,9 тыс. тонн грузов – пластмассовых изделий, орехи и фрукты, а также минеральные удобрения. В Узбекистан отправлено 52,0 тыс. тонн грузов, в том числе 42,8 тыс. тонн тростникового сахара из Бразилии. Эти тенденции указывают на значительный потенциал будущего сотрудничества с Узбекистаном, отмечает издание.