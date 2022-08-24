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Жена главы Башкортостана показала, как в Узбекистане растят детей без подгузников
Предыстория: Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит отпуск в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Жена главы Башкортостана Радия Хабирова Каринэ показала, как в Узбекистане родители растят своих детей без подгузников. Она поделилась роликом-инструкцией в соцсетях 24 августа.

В традиционных семьях Узбекистана для детей до года-полутора лет предусмотрены специальные колыбели (бешик) с отсеками для горшка и небольшой системой канализации.

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова показала своим подписчикам, как в нынешнее время можно обходиться без памперсов.

Ранее сообщалось, что глава Башкортостана Радий Хабиров свой 4-дневный отпуск проводит в Узбекистане.

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