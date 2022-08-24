В Ташкенте проходит совещание министров обороны стран ШОС (фото)

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 24 августа, в Ташкенте началось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

В совещании принимают участие министры обороны государств-членов ШОС — Узбекистана, Таджикистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Пакистана.

В мероприятии принимает участие также Виктор Хренинг, глава Минобороны Беларуси, которая участвует в качестве страны-наблюдателя при Организации.

На встрече обсуждаются вопросы дальнейшего расширения межгосударственного сотрудничества в сфере обороны, меры по обеспечению мира, стабильности и безопасности на пространстве ШОС, координации усилий государств-членов Организации по противодействию вызовам и угрозам.

⇳