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Шойгу объяснил замедление темпов «операции» в Украине
Серей Шойгу
Серей Шойгу
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CentralAsia (CA) -  Замедление темпов военной «операции» в Украине было сознательным решением, это необходимо для минимизации жертв среди гражданских, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС, передает «Интерфакс».

«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу.

По словам министра, военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Шойгу также обвинил страны Запада в затягивании конфликта и росте числа жертв в связи с поставками оружия Украине.

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