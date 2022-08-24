Шойгу объяснил замедление темпов «операции» в Украине
- Азия и мир, политика
- 13:47, 24 августа 2022
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Серей Шойгу
CentralAsia (CA) - Замедление темпов военной «операции» в Украине было сознательным решением, это необходимо для минимизации жертв среди гражданских, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС, передает «Интерфакс».
«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу.
По словам министра, военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Шойгу также обвинил страны Запада в затягивании конфликта и росте числа жертв в связи с поставками оружия Украине.
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