В Узбекистане местный житель полностью уничтожил археологический памятник, распродав глину из него

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарьинской области Узбекистана задержан мужчина, полностью уничтоживший археологический памятник «Кунджутлитепа», распродавший землю от него и причинивший культурному наследию ущерб на 47,5 млрд сумов ($4,3 млн.).

В пресс-службе Генпрокуратуры РУз сообщили, что житель махалли «Дархон» несмотря на неоднократные предупреждения ответственных ведомств, полностью разрушил археологический памятник «Кунджутлитепа». Он занимался бизнесом по продаже глины. Таким образом мужчина разрушил памятник, просто продав по частям землю с территории памятника.

«Прокуратура Яккабагского района 15 августа 2022 года возбудила уголовное дело по части 3 статьи 132 (уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия совершенные с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса. Правонарушитель взят под стражу», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура РУз напомнила, что в соответствии с изменениями, внесенными в уголовное законодательство в этом году, серьезно усилены меры ответственности за уничтожение, повреждение и разрушение исторических памятников, установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.