В России растет заболеваемость коронавирусом — более 40 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 40 231 новый случай, передает оперативный штаб.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 30 967 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 9 264. До этого в течение 2 суток фиксировалось снижение.

В больницы попали 3 872 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 4,7%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 39 субъектах РФ, снижение произошло в 46 регионах страны.

При уровне заболеваемости, схожем с мартовскими показателями, количество госпитализированных на 24 августа немного выше: 14 марта суточный прирост составил 41 055 случаев, в больницы попали 2 712 человек. Однако в целом число госпитализированных за сутки пациентов в марте было больше.

Смертность от COVID в августе значительно ниже, чем в марте: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, в то время как за минувшие сутки скончались 72 человека, накануне штаб сообщал о 69 умерших.

Выздоровели за сутки 32 876 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 078 тыс. 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 468 умерших и 18 млн 295 тыс. 357 выздоровевших.