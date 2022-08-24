Внешнеторговый оборот Таджикистана составил более $4,1 млрд

CentralAsia (TJ) - Внешнеторговый оборот таджикистана по итогам семи месяцев этого года составил $4 млрд 135,2 млн. Этот показатель на 16,5% или $584,9 млн больше чем годом ранее.

По данным ведомств экономического блока страны, торговый баланс сложился отрицательный и составил $1 млрд 584,9 млн.

Экспорт товаров за этот период составил $1 млрд 358,4 млн, при увеличении на 1,9%, или на $25,7 млн.

Объем импорта же составил $2 млрд 776,8 млн при росте на 25,2%, или на $559,2 млн.

Основными торговыми партнерами Таджикистана являются Россия – $908,2 млн, Казахстан – $781,6 млн, и Китай $766,1 млн.

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