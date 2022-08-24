США начнут массовую ревакцинацию модернизированными препаратами от COVID-19

CentralAsia (CA) - По данным The Wall Street Journal, в сентябре в США стартует новая массовая ревакцинация от COVID-19. Правительство планирует направить в больницы, аптеки и другие пункты вакцинации около 175 млн доз вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna, модернизированных с учетом последних штаммов коронавируса BA.4 и BA.5, последний сейчас является доминирующим в США.

Новые бустерные вакцины будут предоставляться только тем, кто ранее уже получил обе дозы первичной вакцины. Тем, кто не был привит ранее первичной вакциной, предложат сделать это сейчас, и только потом — в сроки, определенные медицинскими работниками,— они смогут получить новые бустерные вакцины.

Как и в ходе первоначальной кампании по вакцинации, препараты будут в первую очередь предоставлены наиболее уязвимым категориям населения — пожилым людям, людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и т.д. В настоящий момент программа ревакцинации находится на рассмотрении федеральных ведомств, отвечающих за здравоохранение и борьбу с инфекционными заболеваниями. Обновленные бустерные вакцины от Pfizer можно будет применять для пациентов от 12 лет, бустеры Moderna — от 18 лет.