Государственный банк Германии выделит Минздраву Узбекистана льготный кредит на 45 миллионов евро и грант 5,5 миллиона евро

CentralAsia (UZ) - На сайте немецкого государственного банка «KfW» опубликована статья «Улучшение здоровья посредством цифровых реформ: цифровизация сектора здравоохранения Узбекистана».

В публикации отмечается, что от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) KfW подписал соглашение о финансировании с Министерством здравоохранения Узбекистана о предоставлении льготного кредита в размере 45 миллионов евро и гранта в размере 5,5 миллиона евро.

«Цель – поддержка цифровых реформ для повышения качества и эффективности медицинских услуг для населения Узбекистана», ‑ говорится в статье.

Это включает в себя такие меры, как IТ-обучение медицинского персонала и электронные карты пациентов, которые ускоряют диагностику и лечение. Оцифровка всей базы данных также позволяет улучшить техническое обслуживание и обслуживание медицинских устройств.

«Здравоохранение в Узбекистане имеет недостатки, которые особенно проявились во время коронакризиса. Создав эффективную IТ-инфраструктуру, можно значительно улучшить здравоохранение. Это особенно важно для малообеспеченных слоев населения», — сообщает член правления KfW Bankengruppe Кристиана Лайбах.