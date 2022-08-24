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В Москве гражданка Узбекистана пыталась похитить девочку с детской площадки, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Москве мигранты попытались похитить пятилетнюю девочку прямо с детской площадки. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Инцидент произошёл в одном из дворов Гольянова 19 августа. Уроженка Узбекистана взяла за руку пятилетнюю девочку и увела её с детской площадки. Однако пропажу быстро обнаружила мать ребёнка. Она догнала похитительницу и забрала дочь, но на этом мигрантка не остановилась.

«Я стала кричать, чтобы вызывали полицию, что у меня украли ребёнка. Через минуту где-то прибежали и окружили меня рядом с площадкой её якобы родственники. Человек шесть-семь пришло, окружили нас», — поделилась мать девочки.

По словам женщины, мигранты стали кричать, что это их ребёнок, а также требовать отпустить девочку. На место прибыли полицейские и забрали всех в отделение. Однако, как рассказала потерпевшая, злоумышленницу быстро отпустили. Правоохранители к тому же добавили, что ей ничего не будет. Теперь пострадавшая получает угрозы от родственников уроженки Узбекистана с требованием успокоиться и закрыть это дело.

«Мы теперь боимся выходить на улицу, боимся, что её родственники будут нас преследовать», — добавила женщина.

Сейчас делом занимается адвокат Константин Ерохин. По его словам, в данной ситуации уже разбираются сотрудники Следственного комитета.

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