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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и могилу Ислама Каримова в Самарканде (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Глава государства предложил создать в городе музей имени предка с использованием информационных технологий, сообщила пресс-служба глав государства.

Комплекс в настоящее время реконструируется, возводятся мавзолей, мечеть, минареты, террасы.

После ознакомления с созидательной работой президент высказал несколько предложений.

«Мы много обсуждали этот проект, посещали его снова и снова. Теперь необходимо строить без спешки. Здесь должны быть созданы все условия, как с точки зрения паломничества, так и отправления религиозных обрядов», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент предложил создать рядом с комплексом музей Имама Бухари.

«Недавно, когда мы были в Медине, мы посетили Музей жизни пророка и исламской цивилизации. Было бы хорошо, если бы подобный музей появился и здесь. В нем жизнь нашего предка Имама Бухари, его деятельность, история того времени будут показаны посредством информационных технологий. Молодежь, иностранные туристы смогли бы получить широкое представление об этом. Более того, музей станет еще одним духовным достоянием нашего народа», - сказал глава государства.

Министерству развития информационных технологий и коммуникаций и Министерству строительства поручено подготовить соответствующий проект.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Хазрати Хизр и почтил память первого президента Ислама Каримова.

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